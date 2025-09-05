Inscription
#Bande dessinée

Les aventures fictives

Léa MKL

ActuaLitté
"Les aventures fictives" racontent la vie et les amours d'une jeune fille à l'heure des réseaux sociaux : soirées, rencontres, rapport aux autres, rapport à soi et à son corps, quête de l'amour, pensées contradictoires, gestes beaux, lumineux, et même parfois désespérés. Héritière des grandes autrices d'autofiction, Léa MKL a forgé sa matrice d'écriture numérique avec les outils de son temps : conversations MSN, posts sur Skyblog, puis réseaux sociaux contemporains, avec lesquels elle joue habilement. A rebours de l'autobiographie cathartique, Léa MKL ne vise aucune visée thérapeutique : la réalité n'a pas d'importance, elle aime simplement raconter des faits anodins qu'elle sublime en aventures du quotidien. En tant que narratrice, son histoire intime devient collective : les lectrices et lecteurs s'immergent avec elle dans son univers, même si les frontières entre la fiction et la réalité restent volontairement floues. Finalement, exactement comme tout le monde sur les réseaux sociaux, sauf que pour Léa MKL, c'est à la vie et à l'amour.

Par Léa MKL
Chez Super loto Editions

|

Auteur

Léa MKL

Editeur

Super loto Editions

Genre

Indépendants

Les aventures fictives

Léa MKL

Paru le 05/09/2025

208 pages

Super loto Editions

22,00 €

ActuaLitté
9791094442500
© Notice établie par ORB
