#Bande dessinée

Le bonheur

Corentin Garrido

ActuaLitté
Quand Jan, simple mortel tombe amoureux de Guerre, l'un des Quatre Cavaliers de l'Apocalypse, on pourrait s'attendre au pire. Et pourtant... Dans un monde de désolation où toute trace de vie à disparu, prend forme la plus douce et paisible des histoires d'amour. Au coeur d'un univers aux limites inconnues, deux amants partent à la découverte de leur intimité naissante, comme une graine qu'on plante et qui s'épanouit loin du tumulte. De la destruction à la renaissance, l'amour vécu pleinement réhabilite tout et apaise pour l'éternité. Corentin Garrido nous a déjà montré sa virtuosité dans Astroboy (La 5e Couche) et Tout va bien (Fidèle). Avec Le Bonheur, il nous fait découvrir des talents dignes d'un sculpteur de la renaissance... On pourrait presque toucher les corps de ses personnages tant la chair est incarnée ! Mais les références de ce récit fantastique sont bien contemporaines et se situent plus autour de la série Twilight ou de Colourful days de Gengoroh Tagame. A travers cette romance aussi belle qu'improbable, Corentin s'interroge sur la finalité d'une histoire d'amour, fut-elle douce et légère. Que désirent Jan, l'humain, et Guerre, l'immortel ? Et nous, que cherchons-nous ? La réponse est peut-être dans le titre...

Par Corentin Garrido
Chez Le Monte en L'Air

|

Auteur

Corentin Garrido

Editeur

Le Monte en L'Air

Genre

Indépendants

Le bonheur

Corentin Garrido

Paru le 05/09/2025

203 pages

Le Monte en L'Air

16,00 €

9791092775754
© Notice établie par ORB
plus d'informations

