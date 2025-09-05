2040 : la date d'explosion de notre système de santé ? Marseille, 2040. Le système de santé s'est adapté aux évolutions technologiques, les médicaments sont livrés par drone, les chirurgies robotisées et les patients sont suivis grâce à des implants. Dans cette société, Antoine, jeune régulateur, apprend qu'un programme informatique exercera désormais ses fonctions. Inquiet de confier ses clients à des algorithmes appartenant à une entreprise privée, il enquête. Lourdeurs administratives, personnels surmenés, vieillissement, défaut de lieux de prise en charge : notre système de santé, pourtant réputé dans le monde entier, craque sous les tensions sociales et démographiques. Un récit d'anticipation qui pose une question : est-il encore temps de remédier à ce scénario catastrophe ? "Une "fiction journalistique" pour nous présenter d'une façon des plus réalistes notre futur système de santé". France 3 Philippe Pujol est journaliste. Il a reçu le prix Albert-Londres en 2014 pour sa série d'articles "Quartiers shit" parus dans La Marseillaise. Son essai remarqué, La Fabrique du Monstre et son roman Alta Rocca sont disponibles chez Points.
