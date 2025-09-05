Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Imaginaire

Marseille, 2040

Philippe Pujol

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
2040 : la date d'explosion de notre système de santé ? Marseille, 2040. Le système de santé s'est adapté aux évolutions technologiques, les médicaments sont livrés par drone, les chirurgies robotisées et les patients sont suivis grâce à des implants. Dans cette société, Antoine, jeune régulateur, apprend qu'un programme informatique exercera désormais ses fonctions. Inquiet de confier ses clients à des algorithmes appartenant à une entreprise privée, il enquête. Lourdeurs administratives, personnels surmenés, vieillissement, défaut de lieux de prise en charge : notre système de santé, pourtant réputé dans le monde entier, craque sous les tensions sociales et démographiques. Un récit d'anticipation qui pose une question : est-il encore temps de remédier à ce scénario catastrophe ? "Une "fiction journalistique" pour nous présenter d'une façon des plus réalistes notre futur système de santé". France 3 Philippe Pujol est journaliste. Il a reçu le prix Albert-Londres en 2014 pour sa série d'articles "Quartiers shit" parus dans La Marseillaise. Son essai remarqué, La Fabrique du Monstre et son roman Alta Rocca sont disponibles chez Points.

Par Philippe Pujol
Chez Points

|

Auteur

Philippe Pujol

Editeur

Points

Genre

Science-fiction

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Marseille, 2040 par Philippe Pujol

Commenter ce livre

 

Marseille, 2040

Philippe Pujol

Paru le 05/09/2025

168 pages

Points

6,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041424795
9791041424795
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.