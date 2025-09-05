Display 11+1 × France 2026 1/1.100.000 (carte grand format laminée)

Commandez des cartes avec un présentoir et recevez-en une gratuitement. Les célèbres musées parisiens, le château de Versailles et ceux de la Loire, les sentiers de randonnée des Pyrénées, les plages de la Côte d'Azur... Voulez-vous trouver toutes les attractions de la France ? Choisissez notre carte routière qui couvre toute la France. Routes numérotées, distances en kilomètres, index des localités, forêts, parcs nationaux y sont inclus ! ExpressMap, le spécialiste des éditions de voyages, vous propose des cartes laminées grand format très détaillées. La série comfort ! map est préparée selon un procédé breveté "pliage-flexi" . D'une résistance à toute épreuve, les cartes de cette série peuvent être pliées et dépliées à l'infini durant vos voyages. Grâce à ExpressMap vous ne risquez pas de vous perdre ! Les atouts de la carte : - carte routière à l'échelle 1 : 1 100 000 ; - réseau routier mis à jour, informations sur les travaux routiers ; - autoroutes et échangeurs principaux ; - numérotation et catégorisation détaillées des routes ; - distances en kilomètres ; - lisibilité optimale des reliefs, des forêts, des parcs nationaux ; - descriptions des chaînes de montagnes, des sommets, des cols principaux, etc. ; - index des localités.