Display 10+1 France 1/1.600.000 (carte poche format laminée)

A préciser

Commandez des cartes avec un présentoir et recevez-en une gratuitement. Les célèbres musées parisiens, le château de Versailles et ceux de la Loire, les sentiers de randonnée des Pyrénées, les plages de la Côte d'Azur... Choisissez notre carte routière qui couvre toute la France. Cette carte routière au format poche laminée recto-verso facile à plier sera un compagnon de voyage irremplaçable. Son format maniable permet d'utiliser la carte en toute occasion. ExpressMap, le spécialiste des éditions de voyages, vous propose des cartes laminées format poche très détaillées. La série comfort ! map est préparée selon un procédé breveté "pliage-flexi" . D'une résistance à toute épreuve, les cartes de cette série peuvent être pliées et dépliées à l'infini durant vos voyages. Grâce à ExpressMap vous ne risquez pas de vous perdre ! Les atouts de la carte : - réseau routier mis à jour, informations sur les travaux routiers ; - autoroutes et routes express ; - catégorisation détaillée et numérotation des routes ; - distances routières en kilomètres ; - lisibilité optimale des reliefs, des forêts, des parcs nationaux ; - descriptions des chaînes de montagnes, des sommets, des cols principaux, etc. ; - index des localités.

Par A préciser
Chez Express Map

|

Auteur

A préciser

Editeur

Express Map

Genre

Monde

Retrouver tous les articles sur Display 10+1 France 1/1.600.000 (carte poche format laminée) par A préciser

Display 10+1 France 1/1.600.000 (carte poche format laminée)

A préciser

Paru le 05/09/2025

2 pages

Express Map

49,00 €

9788383554990
