Architectures lesbiennes

Milena Charbit

Cabanes, bibliothèques, jardins, iles, plages, grottes, maisons, appartements, terrains : au fil des siècles, une infinité de lieux ont été pensés, investis et façonnés pour que les désirs, les amours et les vies lesbiennes puissent se déployer. A l'abri des regards, dans les interstices ou comme geste d'affirmation politique de visibilité, ces espaces racontent une autre histoire de l'architecture. A travers une enquête minutieuse et une riche iconographie, l'architecte et chercheuse Milena Charbit explore plus de cent-cinquante espaces, tangibles ou disparus, construits ou rêvés, détournés ou transformés par des célibataires, des amantes, des camarades, des couples et des communautés lesbiennes. De l'Arcadie florentine aux cottages isolés en passant par le Lesbian Xanadu, ce livre met en lumière les tactiques architecturales et spatiales inventées pour contourner les systèmes patriarcaux et expérimenter, non sans heurts, des modèles sociaux, économiques, affectifs, domestiques, esthétiques ou écologiques alternatifs. Existe-t-il des motifs transhistoriques et transnationaux d'architectures lesbiennes ? Comment transmettre ces histoires et ces réalisations ? L'autrice interroge ici les biographies architecturales de ces espaces, remontant leurs fils historiques au gré des récits et des traces laissées par les personnes qui les ont conçus et/ou habités. En s'appuyant sur des archives inédites et des témoignages, Milena Charbit fait émerger un pan de l'histoire de l'architecture aussi méconnu que passionnant.

Par Milena Charbit
Chez Shed Publishing

|

Auteur

Milena Charbit

Editeur

Shed Publishing

Genre

Histoire de l'architecture

Architectures lesbiennes

Milena Charbit

Paru le 05/09/2025

383 pages

Shed Publishing

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9782957749881
