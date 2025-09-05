Inscription
#Beaux livres

Décomposition

Esse Revue

ActuaLitté
La décomposition affecte la matière organique, mais aussi le minéral et le synthétique, transformant les infrastructures construites en ruines. Métaphoriquement, on associe ces phénomènes à l'effritement des structures politiques et économiques ou à la destruction de notre civilisation. Mais la décomposition est aussi promesse de renaissance. Comment, dans un monde qui s'effondre, imaginer cette renaissance ? Ce numéro propose de contourner le dégout afin de percevoir la beauté dans la matière pourrissante pour découvrir d'autres manières d'envisager notre déclin. Il s'agit de fouiller nos décombres afin d'en extraire les substances qui nous permettront de nourrir l'art et de réfléchir le monde à venir.

Par Esse Revue
Chez Esse Revue

|

Auteur

Esse Revue

Editeur

Esse Revue

Genre

Ecrits sur l'art

Décomposition

Esse Revue

Paru le 05/09/2025

144 pages

Esse Revue

15,00 €

ActuaLitté
9782924345702
