La décomposition affecte la matière organique, mais aussi le minéral et le synthétique, transformant les infrastructures construites en ruines. Métaphoriquement, on associe ces phénomènes à l'effritement des structures politiques et économiques ou à la destruction de notre civilisation. Mais la décomposition est aussi promesse de renaissance. Comment, dans un monde qui s'effondre, imaginer cette renaissance ? Ce numéro propose de contourner le dégout afin de percevoir la beauté dans la matière pourrissante pour découvrir d'autres manières d'envisager notre déclin. Il s'agit de fouiller nos décombres afin d'en extraire les substances qui nous permettront de nourrir l'art et de réfléchir le monde à venir.