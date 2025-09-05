Le livre "Bertrand Bonello, des stratégies obliques" se réfère explicitement au jeu de cartes Oblique Strategies conçu par Brian Eno et Peter Schmidt en 1975. Chacune des cartes à piocher au hasard contient une instruction, une action à réaliser pour relancer le processus créatif. A plusieurs reprises, Bertrand Bonello a fait appel à ce jeu lors de la réalisation de ses films. Selon un protocole établi par Pascale Cassagnau à partir de sa relecture de l'ensemble de l'oeuvre du cinéaste , le livre se propose ainsi de déployer un abécédaire-random dépareillé, comme autant de cartes distribuées au réalisateur selon la logique d'un jeu de marelle. Réponses rédigées par Bertrand Bonello, les entrées et le jeu des notions ou des noms propres constituent moins la liste des choses à ne pas oublier qu'une autre traversée possible dans son cinéma.