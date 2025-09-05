Inscription
#Roman francophone

La peau familière

Louise Dupré, Vanessa Courville

ActuaLitté
Si LA PEAU FAMILIERE aborde la vie quotidienne - et souvent ses horreurs, de la guerre au quotidien de la ménagère -, CHAMBRES se consacre à ce lieu du féminin par excellence, non sans rappeler la chambre ou le lieu à soi, qui est aussi un lieu d'enfermement. Dans BONHEUR plus rien n'échappe au souvenir. Ces trois premiers recueils de Louise Dupré sont constitués de suites poétiques en prose. Composés d'une trame narrative, de fragments de mêmes scènes, ils se présentent comme une série de photographies. Les mots s'y font dialogue intime, flux de conscience. La poésie sensorielle trace le parcours de voix, de bruits, de lieux, de vies. En ressortent les thématiques de l'ensemble de l'oeuvre de Dupré : le corps, le vide, l'absence, la mort. Et, bien sûr, les femmes.

Par Louise Dupré, Vanessa Courville
Chez Editions du Remue-Ménage

|

Auteur

Louise Dupré, Vanessa Courville

Editeur

Editions du Remue-Ménage

Genre

Poésie

La peau familière

Louise Dupré

Paru le 05/09/2025

320 pages

Editions du Remue-Ménage

21,00 €



9782890919358
