Stage, apprentissage, service civique, volontariats : depuis 50 ans, l'Etat multiplie les politiques jeunesses. Tous ces dispositifs ont en commun de mettre l'espoir des jeunes au travail sans se donner les moyens de l'honorer : promesse d'embauche sans engagement d'un emploi, promesse d'insertion sociale sans capacité de fournir un revenu minimum aux jeunes, promesse de citoyenneté sans ouverture des droits sociaux, promesse de mobilité sociale sans démocratisation de la formation, etc. En faisant le récit et en soulignant la cohérence de ces politiques depuis les années 1970, Florence Ihaddadene en livre la première synthèse et montre comment elles trient, classent et dressent les jeunes.