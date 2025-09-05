Inscription
Promesse d'embauche

Florence Ihaddadene

ActuaLitté
Stage, apprentissage, service civique, volontariats : depuis 50 ans, l'Etat multiplie les politiques jeunesses. Tous ces dispositifs ont en commun de mettre l'espoir des jeunes au travail sans se donner les moyens de l'honorer : promesse d'embauche sans engagement d'un emploi, promesse d'insertion sociale sans capacité de fournir un revenu minimum aux jeunes, promesse de citoyenneté sans ouverture des droits sociaux, promesse de mobilité sociale sans démocratisation de la formation, etc. En faisant le récit et en soulignant la cohérence de ces politiques depuis les années 1970, Florence Ihaddadene en livre la première synthèse et montre comment elles trient, classent et dressent les jeunes.

Par Florence Ihaddadene
Chez La Dispute

|

Auteur

Florence Ihaddadene

Editeur

La Dispute

Genre

Sociologie du travail

Promesse d'embauche

Florence Ihaddadene

Paru le 05/09/2025

196 pages

La Dispute

20,00 €

9782843033520
