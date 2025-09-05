Inscription
#Polar

Eisenhower

Carlos Valdeira, Dominique-François Bareth

Le 24 novembre 1944, une conférence secrète réunit à Saint-Dié-des-Vosges les plus grands chefs de l'US Army en Europe occidentale. Le général Eisenhower, commandant suprême des troupes alliées, prend ce jour-là une décision politique et militaire parmi les plus graves de la guerre : ne pas passer le Rhin. Pourtant, les victoires éclair, remportées notamment par les soldats français de Leclerc et De Lattre, viennent de créer une situation nouvelle, riche en opportunités sur le front ouest. Et le général américain Devers amorce l'exécution d'un plan alternatif qui doit permettre aux forces alliées de traverser le Rhin avec plusieurs mois d'avance. Mais Eisenhower s'y oppose. C'est cette histoire longtemps méconnue que raconte cette BD à travers le regard de Tee Shutter, sergent d'infanterie et photographe officiel de la 7ème US Army, témoin privilégié des coulisses de cette prise de décision stratégique lourde de conséquences pour les Alsaciens et Lorrains. Tirée du livre " La décision secrète d'Eisenhower " de Dominique François Bareth, sorti en 2019. Ancien fonctionnaire de l'OTAN, il a longuement travaillé dans les archives de l US-Army. Il apporte quantité d informations totalement nouvelles en France, toutes rigoureusement sourcées.

Par Carlos Valdeira, Dominique-François Bareth
Ouest-France

Auteur

Carlos Valdeira, Dominique-François Bareth

Editeur

Ouest-France

Genre

Historique

Eisenhower

Carlos Valdeira, Dominique-François Bareth

Paru le 05/09/2025

56 pages

Ouest-France

19,90 €

9782737392290
