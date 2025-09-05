Inscription
Portrait de Rita

Laurène Marx

Rita arrive en Belgique de Yaoundé. Femmes d'affaires accomplie au Cameroun, elle devient en Europe femme de ménage. Un jour, son fils, un enfant noir de neuf ans, se retrouve plaqué au sol par la police après un mouvement de colère face au racisme qu'il subit. "Portrait de Rita" est issu de la rencontre de Laurène Marx avec Rita Nkatbanyang et la performeuse belge Bwanga Pilipili. Après des entretiens réalisés par les deux artistes avec Rita, la pièce naît de ces trois regards : celui de Rita Nkatbanyang, qui fait face au racisme systémique, celui de Bwanga Pilipili, qui vit cette même violence et en analyse avec précision les mécanismes, et celui de Laurène Marx, autrice trans blanche, qui mêle expériences de la blanchité et de la fétichisation et déshumanisation.

Par Laurène Marx
Chez Blast

|

Auteur

Laurène Marx

Editeur

Blast

Genre

Théâtre - Pièces

Portrait de Rita

Laurène Marx

Paru le 05/09/2025

64 pages

Blast

12,00 €

9782492642357
© Notice établie par ORB
