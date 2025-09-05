"Ce qui m'a retenu d'emblée, c'est la force de ces opacités pleines d'éclats." – Philippe Longchamp. Un amour s'est tu, mais la voix demeure. Dans Les Amours indélébiles, Ella Micheletti-Huertas tresse les mots pour habiter l'absence, traverser le silence, et dire ce qui ne se dit pas : la persistance du sentiment quand l'échange a cessé. Sans anecdote ni mise en scène, Les Amours indélébiles creuse un territoire : celui du corps, du langage et du souvenir. Ancienne journaliste culture à Marianne, Ella Micheletti-Huertas signe ici son premier livre.