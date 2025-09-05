Inscription
#Beaux livres

Dallara Academy

Alfonso Femia

ActuaLitté
Giampaollo Dallara, ingénieur et dirigeant d'une société mondialement reconnue pour ses châssis de voitures de courses, avait à coeur de "mettre à disposition un lieu de rencontre et d'échange, un centre d'émulation intellectuelle vivant, ouvert et stimulant" . De ce projet est née la Dallara Academy, à la fois espace d'exposition, centre de formation et lieu de rencontres. Tout en accordant une grande importance au territoire de l'Emilie-Romagne grâce à un bâtiment en harmonie avec la nature environnante, qui se fond dans les courbes de la colline de la vallée du Ceno, Alfonso Femia joue avec les codes de l'automobile, de la vitesse et de la technologie.

Par Alfonso Femia
Chez Archives d'architecture moderne

|

Auteur

Alfonso Femia

Editeur

Archives d'architecture moderne

Genre

Architecture

Dallara Academy

Alfonso Femia

Paru le 05/09/2025

192 pages

Archives d'architecture moderne

36,00 €

ActuaLitté
9782488271066
© Notice établie par ORB
