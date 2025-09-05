Soyons honnêtes, se tatouer des dessins débiles, c'est complètement con. Alors pourquoi pas ? Dans Schlag-Montesorry, Ladyboy propose une farandole de flash tattoos où les références tirées de la pop culture pleuvent au rythme effréné d'un humour fin, absurde et peau si con que ça. Né dans les vignes, l'artiste nantais Maxime Darmian partage sa jeunesse entre moto-cross, skateboard et dessin compulsif. Livres, BD, affiches, photos, croquis, boîte de céréales et autocollants de punk rock construisent son univers visuel. Son animal totem est le golden retriever. Il partage avec ce canidé le goût du mouve-ment frénétique, l'envie de croquer le monde et les vertus de la contemplation, la truffe alerte et les oreilles relevées face à cette planète qui s'agite, l'interpelle et l'inquiète. Adepte du "premier jet qu'est souvent le meilleur", sa spontanéité naturelle fait qu'il s'exprime sans hésitation. Son trait limpide et sans fioriture illustre un savant mélange d'humour régressif et de sensibilité pleine d'humanité, avec toujours le même mantra : le plus important c'est le dessin à venir, et non le précédent. De toute façon, Max n'aime pas les gommes, il les mange.