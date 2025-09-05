Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Un grain de sable dans le Sine Saloum

Patrick Joquel

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Moundor est Sénégalais. Willy est Irlandais. Les deux garçons sont comme deux frères. Ils vivent à Mouans-Sartoux dans une famille internationale. Ils accompagnent régulièrement leurs parents en voyage professionnel en Irlande, au Sénégal et ailleurs. Au collège la Chênaie de Mouans-Sartoux, Moundor rencontre Marine, une jeune Française. Cette nouvelle relation les conduit des Alpes-Maritimes au Sénégal, dans le Sine Saloum. Que vont-ils vivre et découvrir là-bas ? Ce roman fait voyager, mais pas seulement : on y explore aussi les sentiments des adolescents, les relations humaines entre jeunes et adultes, le droit à la différence et le respect de l'autre.

Par Patrick Joquel
Chez Hello Editions

|

Auteur

Patrick Joquel

Editeur

Hello Editions

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Un grain de sable dans le Sine Saloum par Patrick Joquel

Commenter ce livre

 

Un grain de sable dans le Sine Saloum

Patrick Joquel

Paru le 05/09/2025

126 pages

Hello Editions

15,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386274138
9782386274138
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.