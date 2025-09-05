Un grain de sable dans le Sine Saloum

Moundor est Sénégalais. Willy est Irlandais. Les deux garçons sont comme deux frères. Ils vivent à Mouans-Sartoux dans une famille internationale. Ils accompagnent régulièrement leurs parents en voyage professionnel en Irlande, au Sénégal et ailleurs. Au collège la Chênaie de Mouans-Sartoux, Moundor rencontre Marine, une jeune Française. Cette nouvelle relation les conduit des Alpes-Maritimes au Sénégal, dans le Sine Saloum. Que vont-ils vivre et découvrir là-bas ? Ce roman fait voyager, mais pas seulement : on y explore aussi les sentiments des adolescents, les relations humaines entre jeunes et adultes, le droit à la différence et le respect de l'autre.