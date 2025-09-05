Inscription
#Polar

Soleil de minuit

Guy-Franck Richard

ActuaLitté
Il fait très chaud en cet été 1978, lorsque Duce Vitali croise la route de Nicolas Martin sur une plage de la Côte d'Azur. Avec Samuel Lebovsky, rencontré dans une station des Alpes, ils prennent le pari de devenir millionnaires avant trente ans, en utilisant la violence et la corruption. Assistés de Raphaël Cuscito, beau comme l'Archange dont il porte le patronyme, ils règnent sur le commerce de la côte jusqu'à ce que Raphaël tente d'éliminer Duce par jalousie. Mais qui est cette mystérieuse Comtesse, Isabel de Sales, surnommée " La Reina de la Noche ", qui a envoyé à trois reprises des tueurs pour supprimer Duce ? Déchiré entre son désir de vengeance envers Raphaël et la poursuite de sa ténébreuse némésis, Duce traverse l'océan pour chercher la réponse à cette lancinante question et lui donner enfin la force de revenir afin de prendre sa revanche.

Par Guy-Franck Richard
Chez Hello Editions

|

Auteur

Guy-Franck Richard

Editeur

Hello Editions

Genre

Romans noirs

Soleil de minuit

Guy-Franck Richard

Paru le 05/09/2025

254 pages

Hello Editions

22,00 €

ActuaLitté
9782386274022
© Notice établie par ORB
