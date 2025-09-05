Soleil de minuit

Il fait très chaud en cet été 1978, lorsque Duce Vitali croise la route de Nicolas Martin sur une plage de la Côte d'Azur. Avec Samuel Lebovsky, rencontré dans une station des Alpes, ils prennent le pari de devenir millionnaires avant trente ans, en utilisant la violence et la corruption. Assistés de Raphaël Cuscito, beau comme l'Archange dont il porte le patronyme, ils règnent sur le commerce de la côte jusqu'à ce que Raphaël tente d'éliminer Duce par jalousie. Mais qui est cette mystérieuse Comtesse, Isabel de Sales, surnommée " La Reina de la Noche ", qui a envoyé à trois reprises des tueurs pour supprimer Duce ? Déchiré entre son désir de vengeance envers Raphaël et la poursuite de sa ténébreuse némésis, Duce traverse l'océan pour chercher la réponse à cette lancinante question et lui donner enfin la force de revenir afin de prendre sa revanche.