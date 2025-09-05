Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Album jeunesse

Le grand livre des sorcières

Benoît Debecker

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La sorcière a-t-elle forcément un nez crochu ? Comment fabrique-t-elle son balai ? Comment s'habille-t-elle ? Quels pouvoirs magiques possède-t-elle ? Comment concocte-t-elle ses potions ? Existe-t-il des gentilles sorcières ? Autant de questions auxquelles ce documentaire farfelu, mais instructif répondra. Un livre indispensable, drôle et riche d'informations pour mieux connaître, identifier les sorcières, mais surtout s'en protéger. Car on ne sait jamais, un beau jour, vous pourriez en croiser une au détour d'une balade en forêt. A travers une écriture dans la veine des contes traditionnels et toujours avec son élégance et son sarcasme, Benoît Debecker nous présente ces figures mythiques du conte et du folklore Découpé en quatre chapitres, vous découvrirez ainsi à quoi elles ressemblent, leurs tenues, leur comportement, leurs animaux de compagnie, leurs pouvoirs, etc.

Par Benoît Debecker
Chez Saltimbanque Editions

|

Auteur

Benoît Debecker

Editeur

Saltimbanque Editions

Genre

Autres éditeurs (P à T)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le grand livre des sorcières par Benoît Debecker

Commenter ce livre

 

Le grand livre des sorcières

Benoît Debecker

Paru le 05/09/2025

80 pages

Saltimbanque Editions

16,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782378013400
9782378013400
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.