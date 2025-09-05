Le grand livre des sorcières

La sorcière a-t-elle forcément un nez crochu ? Comment fabrique-t-elle son balai ? Comment s'habille-t-elle ? Quels pouvoirs magiques possède-t-elle ? Comment concocte-t-elle ses potions ? Existe-t-il des gentilles sorcières ? Autant de questions auxquelles ce documentaire farfelu, mais instructif répondra. Un livre indispensable, drôle et riche d'informations pour mieux connaître, identifier les sorcières, mais surtout s'en protéger. Car on ne sait jamais, un beau jour, vous pourriez en croiser une au détour d'une balade en forêt. A travers une écriture dans la veine des contes traditionnels et toujours avec son élégance et son sarcasme, Benoît Debecker nous présente ces figures mythiques du conte et du folklore Découpé en quatre chapitres, vous découvrirez ainsi à quoi elles ressemblent, leurs tenues, leur comportement, leurs animaux de compagnie, leurs pouvoirs, etc.