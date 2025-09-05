Inscription
#Roman francophone

Déplier le monde

Pierre Bergounioux, Joël Leick

ActuaLitté
Pierre Bergounioux et Joël Leick ont, ensemble, réalisé un grand nombre de livres d'artiste. Ce volume rassemble les textes les plus marquants et ceux qui, con ? nés à des tirages con ? dentiels, étaient jusqu'ici inédits. L'auteur y déploie un regard lucide sur notre civiliation, percutée par l'ère industrielle, son expansion urbaine et sa chute. Cette accélération de l'histoire a précipité le monde dans un déclin perpétuel. Capharnaüm visuel et sonore, notre société transforme les paysages et menace jusqu'à l'équilibre même de la planète : partout, les vestiges du passé - et déjà ceux du présent - se couvrent de rouille. A l'aune de ce désastre, l'art révèle la beauté insoupçonnée du banal, du rebut et de la ruine. Il dévoile les réalités occultées et les injustices enfouies. Et tandis que la philosophie interroge la place de l'homme, la nature, dans son chaos souverain, demeure indifférente.

Pierre Bergounioux, Joël Leick
Fata Morgana

|

Auteur

Pierre Bergounioux, Joël Leick

Editeur

Fata Morgana

Genre

Littérature française

Déplier le monde

Pierre Bergounioux, Joël Leick

Paru le 05/09/2025

80 pages

Fata Morgana

18,00 €

9782377921959
