Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman étranger

Vie imaginaire

Natalia Ginzburg, Muriel Morelli

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le plus obstinément combatif des livres de Natalia Ginzburg - son troisième et dernier recueil d'écrits de non- fiction (après Les petites vertus et Ne me demande jamais) il est paru en 1974 en Italie et resté inédit en français jusqu'aujourd'hui. Le texte qui clôt le volume, un mémorable exercice d'autobiographie, lui donne son titre : Vie imaginaire - qui tout de suite, de ce côté des Alpes, nous fait penser à Marcel Schwob que Ginzburg avait certainement lu. Mais ce titre, si pensif et nuancé, est aussi un titre à interpréter à l'envers : car, en effet, dans chacun des trente textes réunis dans ce volume par Natalia Ginzburg elle-même, l'autrice intervient avec la péremption hésitante qui rend sa voix unique, sur la vraie vie quotidienne d'un présent daté d'il y a tout juste un demi-siècle et qui retentit terriblement encore de nos jours. Devant des débats différemment complexes et semblables - mêmes questions, diverses options et points de vue - on se demande : qu'est-ce que sa prise de parole et son regard sur la société d'il y a 50 ans en disent sur la nôtre d'aujourd'hui ? C'est effrayant par moments, dérangeant souvent, intéressant toujours. Natalia Ginzburg raconte son Moravia, sa Morante, son Pavese... dit ce qui signifie pour elle le mot liberté et la ville de Rome... prend position, exprime et explique ses choix moraux, devant des dilemmes politiques tragiques qui s'imposent à chacun de nous.

Par Natalia Ginzburg, Muriel Morelli
Chez Ypsilon Editeur

|

Auteur

Natalia Ginzburg, Muriel Morelli

Editeur

Ypsilon Editeur

Genre

Littérature Italienne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Vie imaginaire par Natalia Ginzburg, Muriel Morelli

Commenter ce livre

 

Vie imaginaire

Natalia Ginzburg trad. Muriel Morelli

Paru le 05/09/2025

264 pages

Ypsilon Editeur

17,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782356541321
9782356541321
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.