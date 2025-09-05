Examen AMF : L'essentiel

Une ressource concise, à jour et axée sur l'examen qui intègre les derniers développements réglementaires, les sujets financiers émergents et des documents pratiques améliorés pour répondre aux besoins évolutifs des candidats à l'AMF >> Etudiants, valorisez votre parcours en passant l'examen de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) et faites la différence auprès de votre futur employeur ! >> Professionnels, montez en puissance au sein de votre structure ! - Des conseils pour maximiser votre temps et apprendre efficacement - Une navigation libre au sein de l'ouvrage - Une maîtrise facilitée des concepts essentiels (figures, schémas) - Les points clés à retenir - Des questions de révision + corrigés - Un accès au site compagnon (+ application mobile) avec des vidéos, des exercices et des contenus supplémentaires