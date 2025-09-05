Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Examen AMF : L'essentiel

Eric Normand

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une ressource concise, à jour et axée sur l'examen qui intègre les derniers développements réglementaires, les sujets financiers émergents et des documents pratiques améliorés pour répondre aux besoins évolutifs des candidats à l'AMF >> Etudiants, valorisez votre parcours en passant l'examen de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) et faites la différence auprès de votre futur employeur ! >> Professionnels, montez en puissance au sein de votre structure ! - Des conseils pour maximiser votre temps et apprendre efficacement - Une navigation libre au sein de l'ouvrage - Une maîtrise facilitée des concepts essentiels (figures, schémas) - Les points clés à retenir - Des questions de révision + corrigés - Un accès au site compagnon (+ application mobile) avec des vidéos, des exercices et des contenus supplémentaires

Par Eric Normand
Chez Pearson France

|

Auteur

Eric Normand

Editeur

Pearson France

Genre

Economie Prépas

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Examen AMF : L'essentiel par Eric Normand

Commenter ce livre

 

Examen AMF : L'essentiel

Eric Normand

Paru le 05/09/2025

400 pages

Pearson France

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782326003491
9782326003491
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.