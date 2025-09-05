Mes premiers contes

Les plus beaux contes traditionnels réunis dans un recueil aux textes simples et aux dessins variés. Bel ouvrage relié. Une première approche des grands contes populaires avec des textes adaptés et des histoires faciles à comprendre. 13 contes : Raiponce, La Petite Poule rousse, La Princesse au petit pois, Jack et le haricot magique, Le Loup et les sept chevreaux, Le Petit Poucet, Le Chat Botté, Le Petit Chaperon rouge, Boucle d'or, Hansel et Gretel, Les Trois Petits Cochons, Le Vilain Petit Canard, Blanche-Neige