#Album jeunesse

Mes premiers contes

Rosalinde Bonnet, Crescence Bouvarel, Lucie Brunellière

ActuaLitté
Les plus beaux contes traditionnels réunis dans un recueil aux textes simples et aux dessins variés. Bel ouvrage relié. Une première approche des grands contes populaires avec des textes adaptés et des histoires faciles à comprendre. 13 contes : Raiponce, La Petite Poule rousse, La Princesse au petit pois, Jack et le haricot magique, Le Loup et les sept chevreaux, Le Petit Poucet, Le Chat Botté, Le Petit Chaperon rouge, Boucle d'or, Hansel et Gretel, Les Trois Petits Cochons, Le Vilain Petit Canard, Blanche-Neige

Par Rosalinde Bonnet, Crescence Bouvarel, Lucie Brunellière
Chez Fleurus

|

Auteur

Rosalinde Bonnet, Crescence Bouvarel, Lucie Brunellière

Editeur

Fleurus

Genre

Contes de toujours

Mes premiers contes

Rosalinde Bonnet, Crescence Bouvarel, Lucie Brunellière

Paru le 05/09/2025

208 pages

Fleurus

12,95 €

ActuaLitté
9782215198093
