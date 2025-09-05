Inscription
#Imaginaire

Cat Café

Linnea Sterte

Sur une île perdue du Pacifique, Ophélie, une jeune chatte reprend en main CAT CAFE, le salon de thé familial après que sa soeur aînée, Miranda, se soit cassée le bras. La tâche n'est pas aisée car le CAT CAFE a la réputation d'offrir les meilleurs gâteaux et les pâtisseries les plus fines. Ophélie saisit cette opportunité, certaine de pouvoir relever le défi. Mais on ne peut pas tout prévoir dans la vie et encore moins l'arrivée d'un séduisant et mystérieux chat joueur de guitare, d'un pilote et de son avion fait maison et d'une gigantesque fête d'anniversaire surprise ! Chamboulements, love story et délicieuses douceurs à peine sorties du four voilà le menu qui vous attend au CAT CAFE !

Par Linnea Sterte
Chez Dargaud

Auteur

Linnea Sterte

Editeur

Dargaud

Genre

Divers

Cat Café

Linnea Sterte

Paru le 05/09/2025

160 pages

Dargaud

23,95 €

9782205213140
