Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Polar

Une haleine de cadavre

Matz, Fred Simon

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un copain turfiste (patron d'une grosse écurie qui a le vent en poupe) de Toine et ancien truand comme Toine et le Grizzli, se rapproche d'eux au nom d'une longue amitié... et d'un petit service qu'il leur explique. Sa fille a disparu, sans explication, il a donc besoin d'aide pour la retrouver. Enlèvement contre rançon ? Tentative de pression en rapport avec les courses ? Escapade amoureuse ? En fait, un peu des trois... . Un véritable polar dans le plus pur esprit de la littérature policières des années 50/60 qui se dévore avec bonheur grâce à des dialogues percutants et un dessin vivant d'une incroyable précision !

Par Matz, Fred Simon
Chez Dargaud

|

Auteur

Matz, Fred Simon

Editeur

Dargaud

Genre

Policier-Espionnage

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Une haleine de cadavre par Matz, Fred Simon

Commenter ce livre

 

Une haleine de cadavre

Matz, Fred Simon

Paru le 05/09/2025

64 pages

Dargaud

17,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782205211139
9782205211139
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.