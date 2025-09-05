Une haleine de cadavre

Un copain turfiste (patron d'une grosse écurie qui a le vent en poupe) de Toine et ancien truand comme Toine et le Grizzli, se rapproche d'eux au nom d'une longue amitié... et d'un petit service qu'il leur explique. Sa fille a disparu, sans explication, il a donc besoin d'aide pour la retrouver. Enlèvement contre rançon ? Tentative de pression en rapport avec les courses ? Escapade amoureuse ? En fait, un peu des trois... . Un véritable polar dans le plus pur esprit de la littérature policières des années 50/60 qui se dévore avec bonheur grâce à des dialogues percutants et un dessin vivant d'une incroyable précision !