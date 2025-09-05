Inscription
#Essais

Ce que l'égalité veut dire

Thomas Piketty, Michael J. Sandel

ActuaLitté
Deux des intellectuels les plus influents de notre temps engagent un dialogue passionnant sur les enjeux contemporains de l'égalité. Leur conversation explore les défis sociaux, économiques et politiques qui façonnent nos sociétés modernes, interrogeant les mécanismes qui creusent les inégalités et les moyens de les réduire. Ils examinent avec une acuité remarquable les dimensions complexes des inégalités, en mettant l'accent sur l'investissement dans l'éducation et la santé, la justice fiscale et la nécessité de limiter le pouvoir politique des plus riches . Ils questionnent aussi les dynamiques de solidarité et de dignité ainsi que les enjeux globaux que sont les migrations et le changement climatique. Leur analyse transcende les frontières disciplinaires, croisant économie, philosophie et histoire, pour offrir une compréhension unique des défis actuels. Thomas Piketty et Michael J. Sandel proposent une réflexion nuancée qui dépasse les clivages idéologiques traditionnels, offrant des perspectives neuves sur la manière dont les sociétés peuvent construire des modèles plus équitables et plus inclusifs, qui ne pourront se faire sans de nécessaires luttes sociales et politiques. Thomas Piketty est directeur d'études à l'EHESS et professeur à l'Ecole d'économie de Paris. Il est l'auteur d'un succès mondial : Le Capital au XXIe siècle . Son dernier livre, avec Julia Cagé, s'intitule Une histoire du conflit politique . Michael J. Sandel est professeur de philosophie politique à l'université de Harvard. Ses travaux portent sur la justice, l'éthique et la démocratie. Il est également l'auteur d'un best-seller mondial, Justice . Son dernier ouvrage s'intitule La Tyrannie du mérite .

Par Thomas Piketty, Michael J. Sandel
Chez Seuil

|

Auteur

Thomas Piketty, Michael J. Sandel

Editeur

Seuil

Genre

Sociologie

Ce que l'égalité veut dire

Thomas Piketty, Michael J. Sandel

Paru le 05/09/2025

160 pages

Seuil

16,50 €

ActuaLitté
9782021587708
