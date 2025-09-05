Inscription
Mes pieds dans le plat

Dans la lignée de La Poutre de mon oeil, Le jour de travail et Les Nouveaux Ordres, Aurélie William Levaux continue de pousser ses coups de gueule. Fustigeant les réseaux sociaux, l'IA, les GAFAM, les méga-serveurs, et toute forme d'industrie néfaste à l'âme humaine, elle s'arme de ses outils préférés : l'encre et le papier. Il ne manquerait plus que la machine lui vole ses textes ! Et quand on sait à quel point écrire lui est vital, on comprend qu'Aurélie lui résiste vaillamment. Habitée par le désir de brûler tour à tour les puissants et les suiveurs, les artistes et les poseurs, les flics et les patrons, Aurélie scrute ses semblables, auxquels elle croit de moins en moins. Pourtant, son écriture rageuse ne cache-t-elle pas son désir de sauver le monde ? En résistance, elle n'hésite pas à mettre ses pieds dans le plat !

Par Aurélie William Levaux, Levaux aurélie William
Chez Le Monte en L'Air

|

Auteur

Aurélie William Levaux, Levaux aurélie William

Editeur

Le Monte en L'Air

Genre

Indépendants

Mes pieds dans le plat

Aurélie William Levaux, Levaux aurélie William

Paru le 05/09/2025

184 pages

Le Monte en L'Air

16,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9791092775792
