Heureux et grincheux

Les secrets du bonheur par l'un des plus importants maîtres bouddhistes contemporains. 108 courtes histoires, drôles et inspirantes, pour profiter de la vie en toute simplicité. Dans chacune d'entre elles, Ajahn Brahm traite des choses de l'existence, petites et grandes, et des notions qui sont au coeur du bouddhisme comme l'attention, la souffrance, le pardon, la compassion ou le bonheur. Derrière un ton léger, enjoué et parfois caustique, le maître spirituel ouvre, "l'air de rien" et avec générosité, les voies de la méditation au plus néophyte des lecteurs. Il offre des leçons de sagesse accessibles et originales, qui parleront aux adultes comme aux enfants. "Faites de votre esprit une étagère vide, avec suffisamment d'espace pour apprécier le cadeau qui se renouvelle en permanence : le présent". Ajahn Brahm De formation scientifique occidentale, Ajahn Brahm est moine bouddhiste depuis trente ans. Il est abbé d'un monastère dans la banlieue de Perth, en Australie, où il accueille des milliers de chercheurs du monde entier. Traduit de l'anglais (Australie) par Claire Aubreton