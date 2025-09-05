Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Les amoureuses

Clotilde Leguil

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les amoureuses Depuis la psychanalyse, Clotilde Leguil déchiffre le parcours subjectif de trois héroïnes de cinéma qui font l'expérience du ravissement amoureux : Lux, jeune adolescente de Virgin Suicides (S. Coppola), Christa, actrice en RDA, de La Vie des autres (F. Henckel), et surtout Diane, la rêveuse de Mulholland Drive (D. Lynch) qui s'est perdue à Hollywood. Ces trois figures pourraient être des petites soeurs de la Lol V. Stein de Marguerite Duras : il leur manque un mot pour faire résonner l'indicible auquel elles se confrontent dans leur rapport à l'amour. Mais le silence qui frappe chacune d'elle dans son être témoigne aussi de la violence qui vient faire emprise sur le désir. Clotilde Leguil Philosophe et psychanalyste. Spécialiste de Lacan, elle a publié de nombreux essais, tels "Je" . Une traversée des identités (PUF, 2018), Céder n'est pas consentir (PUF, 2021), L'Ere du toxique (PUF, 2023) et La Déprise. Essai sur les ressorts intimes de la désobéissance (Seuil, 2025). Prologue et postface ("Hommage à David Lynch") inédits

Par Clotilde Leguil
Chez Points

|

Auteur

Clotilde Leguil

Editeur

Points

Genre

Essais

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les amoureuses par Clotilde Leguil

Commenter ce livre

 

Les amoureuses

Clotilde Leguil

Paru le 05/09/2025

192 pages

Points

9,30 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041421077
9791041421077
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.