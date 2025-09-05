Les amoureuses Depuis la psychanalyse, Clotilde Leguil déchiffre le parcours subjectif de trois héroïnes de cinéma qui font l'expérience du ravissement amoureux : Lux, jeune adolescente de Virgin Suicides (S. Coppola), Christa, actrice en RDA, de La Vie des autres (F. Henckel), et surtout Diane, la rêveuse de Mulholland Drive (D. Lynch) qui s'est perdue à Hollywood. Ces trois figures pourraient être des petites soeurs de la Lol V. Stein de Marguerite Duras : il leur manque un mot pour faire résonner l'indicible auquel elles se confrontent dans leur rapport à l'amour. Mais le silence qui frappe chacune d'elle dans son être témoigne aussi de la violence qui vient faire emprise sur le désir. Clotilde Leguil Philosophe et psychanalyste. Spécialiste de Lacan, elle a publié de nombreux essais, tels "Je" . Une traversée des identités (PUF, 2018), Céder n'est pas consentir (PUF, 2021), L'Ere du toxique (PUF, 2023) et La Déprise. Essai sur les ressorts intimes de la désobéissance (Seuil, 2025). Prologue et postface ("Hommage à David Lynch") inédits