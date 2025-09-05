Plan des transports en commun de Paris (carte format poche laminée - plan de ville)

Le métro de Paris est l'un des éléments du système de transport en commun desservant la ville et son agglomération. La première ligne du métro, ouverte en 1900, est l'une des plus anciennes en Europe. Aujourd'hui, le métro compte 16 lignes, dont la longueur totale atteint 227 km. Le réseau du métro est connecté à celui du Réseau Express Régional (RER). Progressivement étendu, le métro parisien est le moyen de transport le plus pratique pour découvrir la ville. Outre les lignes de métro et de RER, le plan indique les lignes de tramway et de bus, ainsi que l'accès aux aéroports. Découvrez Paris avec ce plan des transports en commun laminé et pliable au format de poche.