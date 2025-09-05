Le 3 novembre 1957, l'URSS envoie le premier être vivant dans l'espace, à bord de Spoutnik 2. Il s'agit d'une chienne, baptisée Laïka. Trouvée dans la rue, elle est calme et docile. Ce livre raconte son histoire, depuis sa naissance dans la rue, avant même que des humains ne lui ai donné un prénom. Un jour, elle est capturée par des humains affairés qui la soumettent à des tests et expériences. Enfermée dans des pièces exiguës, sa liberté lui manque. Elle ignore qu'on a prévu pour elle le plus grand des voyages. En racontant ces faits historiques du point de vue de l'animal, Almudena Pano livre un récit touchant et pose la question de la légitimité de la propriété du vivant par les humains. Elle questionne sur la relativité de ce qui compte, pour qui.