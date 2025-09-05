Inscription
#Roman graphique

Toc Toc

Lucie Morel

ActuaLitté
J'aime pas la fin des choses, en général. La fin des vacances, de l'année scolaire, les anniversaires. Je suis nostalgique et la fin des choses me rend triste. Que ce soit passé trop vite, que ce soit déjà fini, qu'on me puisse pas revenir en arrière, recommencer. Quand c'est fait, c'est fait. Le temps passe et sa sentence est irrévocable. Ca met la pression. De bien faire, de ne pas se tromper, de prendre les bonnes décisions et d'apprécier les moments présents aussi. Sans les vivre en pensant qu'ils vont se finir. Sans les vivre en pensant qu'on va tous mourir.

Par Lucie Morel
Chez Même Pas Mal éditions

Auteur

Lucie Morel

Editeur

Même Pas Mal éditions

Genre

Romans graphiques

Toc Toc

Lucie Morel

Paru le 05/09/2025

160 pages

Même Pas Mal éditions

25,00 €

ActuaLitté
9782918645832
© Notice établie par ORB
