J'aime pas la fin des choses, en général. La fin des vacances, de l'année scolaire, les anniversaires. Je suis nostalgique et la fin des choses me rend triste. Que ce soit passé trop vite, que ce soit déjà fini, qu'on me puisse pas revenir en arrière, recommencer. Quand c'est fait, c'est fait. Le temps passe et sa sentence est irrévocable. Ca met la pression. De bien faire, de ne pas se tromper, de prendre les bonnes décisions et d'apprécier les moments présents aussi. Sans les vivre en pensant qu'ils vont se finir. Sans les vivre en pensant qu'on va tous mourir.