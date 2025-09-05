Georges de la Tour entre le jour et la nuit

Le musée Jacquemart-André accueille du 11 septembre 2025 au 25 janvier 2026 une exposition rétrospective de Georges de la Tour héritier français du Caravage, maître du clair-obscur. Sous la flamme vacillante d'une bougie ou la lueur diffuse d'une lanterne, Georges de La Tour éclaire un monde ordinaire fait d'ombres et de mystères. Parfois ses protagonistes sont des saints, des tricheurs ou des mendiants, ainsi que ses scènes d'intérieur détaillées dans les tissus des vêtements, dans les regards des personnages et dans le clair-obscur qui rend les scènes parfois mystérieuses, parfois vivantes. 2. 15. 0. 0 2. 15. 0. 0