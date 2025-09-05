Inscription
Georges de la Tour entre le jour et la nuit

Claire Maingon

ActuaLitté
Le musée Jacquemart-André accueille du 11 septembre 2025 au 25 janvier 2026 une exposition rétrospective de Georges de la Tour héritier français du Caravage, maître du clair-obscur. Sous la flamme vacillante d'une bougie ou la lueur diffuse d'une lanterne, Georges de La Tour éclaire un monde ordinaire fait d'ombres et de mystères. Parfois ses protagonistes sont des saints, des tricheurs ou des mendiants, ainsi que ses scènes d'intérieur détaillées dans les tissus des vêtements, dans les regards des personnages et dans le clair-obscur qui rend les scènes parfois mystérieuses, parfois vivantes. 2. 15. 0. 0 2. 15. 0. 0

Par Claire Maingon
Chez Editions des Falaises

Auteur

Claire Maingon

Editeur

Editions des Falaises

Genre

Ecrits sur l'art

Georges de la Tour entre le jour et la nuit

Claire Maingon

Paru le 05/09/2025

76 pages

Editions des Falaises

21,00 €

9782848117003
