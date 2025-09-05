Petite histoire de la maternelle

Fabienne Montmasson offre la première histoire de la maternelle française. En analysant les transformations des pratiques éducatives, en retraçant les évolutions des législations sur l'enfance et en empruntant les outils de la sociologie pour souligner les rapports de classe et de genre qui structurent la maternelle, l'autrice fait le récit d'une institution prise en tenaille entre ses missions démocratiques et son rôle dans la hiérarchisation et la différenciation sociale. L'autrice s'intéresse en particulier au rôle primordial des femmes et de celleux que l'histoire a oublié. Elle livre une contribution essentielle pour comprendre l'école d'hier et transformer celle d'aujourd'hui.