Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Petite histoire de la maternelle

Fabienne Montmasson-Michel

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Fabienne Montmasson offre la première histoire de la maternelle française. En analysant les transformations des pratiques éducatives, en retraçant les évolutions des législations sur l'enfance et en empruntant les outils de la sociologie pour souligner les rapports de classe et de genre qui structurent la maternelle, l'autrice fait le récit d'une institution prise en tenaille entre ses missions démocratiques et son rôle dans la hiérarchisation et la différenciation sociale. L'autrice s'intéresse en particulier au rôle primordial des femmes et de celleux que l'histoire a oublié. Elle livre une contribution essentielle pour comprendre l'école d'hier et transformer celle d'aujourd'hui.

Par Fabienne Montmasson-Michel
Chez La Dispute

|

Auteur

Fabienne Montmasson-Michel

Editeur

La Dispute

Genre

Education nationale

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Petite histoire de la maternelle par Fabienne Montmasson-Michel

Commenter ce livre

 

Petite histoire de la maternelle

Fabienne Montmasson-Michel

Paru le 05/09/2025

232 pages

La Dispute

16,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782843033513
9782843033513
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.