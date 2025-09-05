Inscription
Le sang des autres

Stéphane Créty, David Dusa, Sylvain Runberg

1864, en plein chaos de la guerre de Sécession, Nordistes, Sudistes, esclaves en fuite et tribus amérindiennes s'affrontent sur les terres sauvages des Choctaws. Mais une menace bien plus ancienne a surgi des ombres : les Nuhallos, des géants oubliés, prêts à défendre leur ultime secret. Batailles sanglantes, trahisons et quête de rédemption s'entremêlent dans une fresque épique où l'homme n'est plus le maître du monde...

Par Stéphane Créty, David Dusa, Sylvain Runberg
Chez Le Lombard

Auteur

Stéphane Créty, David Dusa, Sylvain Runberg

Editeur

Le Lombard

Genre

Western

9782808213394
