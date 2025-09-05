Le sang des autres

1864, en plein chaos de la guerre de Sécession, Nordistes, Sudistes, esclaves en fuite et tribus amérindiennes s'affrontent sur les terres sauvages des Choctaws. Mais une menace bien plus ancienne a surgi des ombres : les Nuhallos, des géants oubliés, prêts à défendre leur ultime secret. Batailles sanglantes, trahisons et quête de rédemption s'entremêlent dans une fresque épique où l'homme n'est plus le maître du monde...
Par
Stéphane Créty, David Dusa, Sylvain Runberg Chez
Le Lombard
Commenter ce livre