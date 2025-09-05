Inscription
#Roman francophone

Virgile

Zidrou, Lucy Mazel

ActuaLitté
Virgile mène une vie compliquée depuis un accident qui l'a rendu tétraplégique. Fatigué d'être dépendant des autres, il a pris une décision radicale : il en a fini avec la vie. Mais pas question de partir sans panache ! Il décide d'organiser une dernière fête grandiose avec tous ceux qu'il aime, afin de transformer cet au revoir en un moment de partage et de joie. Au travers de cette réflexion poignante sur la liberté de choisir, Zidrou et Lucy Mazel choisissent de célébrer la vie jusqu'au bout.

Par Zidrou, Lucy Mazel
Chez Le Lombard

|

Auteur

Zidrou, Lucy Mazel

Editeur

Le Lombard

Genre

Réalistes, contemporains

Virgile

Zidrou, Lucy Mazel

Paru le 05/09/2025

104 pages

Le Lombard

20,45 €

9782808211628
