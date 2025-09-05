Inscription
#Essais

Dostoïevski

Nina Gourfinkel, Jean-Louis Backès

ActuaLitté
Avec le style et la clarté qui la caractérisent, Nina Gourfinkel met la culture à disposition du plus grand nombre. A rebours de toute analyse académique grandiloquente, elle rend hommage à Dostoïevski en l'extrayant du cercle fermé des "intellectuels", afin de le rendre au lectorat populaire. Pour le descendre de ce perchoir (où il avait été posé contre son grè), elle innove : plutôt que de faire appel aux philosophes, psychologues et théologiens, Nina Gourfinkel se réfère aux historiens de la littérature et de la société russes ? plutôt que de gonfler son textes d'analyses extérieures, elle cite l'auteur, ses ouvrages et ses lettres ? plutôt que de séparer biographie et bibliographie, elle les fusionne en montrant comment elles se répondent et se nourrissent l'une de l'autre. Toutes les traductions de Dostoïevski sont de l'autrice, point qui garantie une lecture inédite de cette oeuvre gigantesque, et qui en dit long sur son rapport au sujet : véritable passionnée, elle écrit pour partager cette passion, et on met au défi quiconque de résister à cette contagion.

Par Nina Gourfinkel, Jean-Louis Backès
Chez Agone

|

Auteur

Nina Gourfinkel, Jean-Louis Backès

Editeur

Agone

Genre

Biographies

Dostoïevski

Nina Gourfinkel

Paru le 05/09/2025

410 pages

Agone

14,00 €

ActuaLitté
9782748905915
© Notice établie par ORB
