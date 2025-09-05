Le point de départ de l'histoire est un dicton soudanais, à partir duquel Salah Elmour a laissé flotter son imagination. Le dicton dit " les jumeaux de Bargo ne se séparent jamais " pour signifier que des amis qui vont ensemble, qui sont fidèles, sont des personnes protégées et fortes que la vie ne se séparent jamais. On entend dans ce dicton un appel à la paix et la fidélité. La tribu de Bargo, aussi appelée Maba ou Wadai, est originaire des montagnes de Wadai à l'est du Tchad et au sud du Soudan. La tribu est musulmane et vit traditionnellement de son activité pastorale. Le dicton fait aussi référence à des jumeaux dont la culture est ancrée, qui appartiennent à une tribu, qui savent d'où ils viennent et qui ils sont, qui sont leurs ancêtres. Les jumeaux sont héritiers d'une culture ancienne et riche en histoires imaginaires. On entend dans ce dicton un appel à la culture profonde et un écho à l'ancrage culturel africain de Salah Elmour. Salah Elmour a choisi les deux jumeaux comme héros de son histoire pour explorer les thèmes de l'amitié, de l'imaginaire et de l'humour. Les jumeaux laissent filer leur imagination après cette incantation, comme une formule magique, qui borde le livre " Imagine, imagine, imagine, l'imagination n'a pas de limite ! " La structure du livre ressemble à celle d'Abracadabra (publié dans la collection Poèmes par Le Port a jauni en 2023) qui s'ouvre et se ferme par l'exclamation du magicien Chahbandour " Jala, Jala, ouvrez les yeux, faites un voeux ". Et comme dans Abracadabra ou dans Le train (publié dans la collection Albums par Le Port a jauni en 2019), tout un monde merveilleux se met en oeuvre, se découvre, éclot. Les jumeaux de Bargo est comme une boîte magique qui s'ouvre, comme un jeu d'enfant : " et si j'étais... " dit un enfant à son frère de sang, à son frère de coeur... Et le jeu commence, l'imagination n'a pas de limite, le monde s'ouvre et s'amplifie, l'histoire devient loufoque, jusqu'à ce que les enfants s'endorment."