#Beaux livres

L'Art Brut Ressourcé

Michel Thévoz, Lorane Marois

L'époque héroïque de l'Art Brut et ses zones d'élection psychiatriques, carcérales et spirites, sont aujourd'hui révolues. Mais l'Art Brut n'a perdu ni sa vitalité ni sa virulence. Il découle d'autres sources, notamment de ce qu'on appelle les "ateliers participatifs", se démarquant de l'artthérapie, c'est-à-dire d'une relation institutionnelle de pouvoir, pour engager une réciprocité artistiquement fructueuse. Les personnes en déficience physique ou mentale qui les fréquentent, dès lors bénéficiaires d'une assistance personnelle et matérielle, y répondent par des productions qui nous interpellent en contrechamp sur la normalité. Dans le même temps, on a vu une multitude de communautés artistiques ou politiques se signaler par un art du recyclage, par une effusion plastique inventive, par une participation en extension qui nous tirent de notre sidération platonique et bigote en matière d'art. Le propos de cet ouvrage n'est pas de recenser des artistes qui prendraient la relève des figures historiques de l'Art Brut. Tout à l'inverse, il rend compte d'une transversalité et d'une pratique de l'art coextensives à l'ensemble des activités humaines - d'une reconfiguration, si ce n'est préfiguration, tant il est vrai que les événements se répercutent dans l'art avant de se produire comme réalité...

Michel Thévoz, Lorane Marois
Chez Fremok Editions

Auteur

Michel Thévoz, Lorane Marois

Editeur

Fremok Editions

Genre

Ecrits sur l'art

L'Art Brut Ressourcé

Michel Thévoz, Lorane Marois

Paru le 05/09/2025

184 pages

Fremok Editions

16,00 €

9782390220589
