#Roman francophone

Là où nos coeurs se retrouvent

Alexis Charles

ActuaLitté
Au sein d'une ville glaciale dominée par l'impitoyable Censorius, Mirko s'éveille sans aucun souvenir, piégé dans une existence vide de sens. Sa rencontre avec Océane vient rompre cette insupportable monotonie. Ensemble, animés par la même quête de vérité, ils découvrent l'existence d'un mur mystérieux, symbole ultime du contrôle exercé sur la cité. Guidés par Hari, un allié énigmatique aux motivations troubles, ils défient peu à peu l'emprise du régime. Mais Censorius, déterminé à maintenir son pouvoir, ne recule devant rien et ose tout : manipulation, soumission et destruction. Face aux dangers grandissants, Mirko et Océane doivent faire des choix cruciaux, en unissant leurs destins, pour franchir le mur et retrouver la liberté...

Par Alexis Charles
Chez Hello Editions

|

Auteur

Alexis Charles

Editeur

Hello Editions

Genre

Littérature française

Là où nos coeurs se retrouvent

Alexis Charles

Paru le 05/09/2025

218 pages

Hello Editions

18,00 €

ActuaLitté
9782386273438
© Notice établie par ORB
