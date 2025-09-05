Là où nos coeurs se retrouvent

Au sein d'une ville glaciale dominée par l'impitoyable Censorius, Mirko s'éveille sans aucun souvenir, piégé dans une existence vide de sens. Sa rencontre avec Océane vient rompre cette insupportable monotonie. Ensemble, animés par la même quête de vérité, ils découvrent l'existence d'un mur mystérieux, symbole ultime du contrôle exercé sur la cité. Guidés par Hari, un allié énigmatique aux motivations troubles, ils défient peu à peu l'emprise du régime. Mais Censorius, déterminé à maintenir son pouvoir, ne recule devant rien et ose tout : manipulation, soumission et destruction. Face aux dangers grandissants, Mirko et Océane doivent faire des choix cruciaux, en unissant leurs destins, pour franchir le mur et retrouver la liberté...