Le bonheur, c'est quoi ? Pourquoi tout le monde le recherche ? Comment se manifeste-t-il ? A-t-on besoin d'être heureux pour vivre ? Pourquoi est-il si difficile à expliquer ? Et s'il suffisait d'ouvrir grand son coeur et ses oreilles pour atteindre le bonheur ? L'artiste catalane, Marta Cunill, aux commandes de ce livre ambitieux, a eu envie de se poser toutes ses questions mais surtout de faire ressentir au lecteur des purs instants de bonheur grâce à son univers graphique, créatif et coloré. Le livre se découpe en 4 grands chapitres : "Ressentir", "Le Bonheur c'est quoi", "Petits moments de bonheur" et "Heureux pour toujours ? " En utilisant des métaphores simples, l'artiste a choisi d'illustrer avec sensibilité et humour dans une mise en page dynamique ce sentiment si essentiel qu'est le bonheur dans une vie.