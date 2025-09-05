Inscription
#Album jeunesse

Petits moments de bonheur

Marta Cunill

Le bonheur, c'est quoi ? Pourquoi tout le monde le recherche ? Comment se manifeste-t-il ? A-t-on besoin d'être heureux pour vivre ? Pourquoi est-il si difficile à expliquer ? Et s'il suffisait d'ouvrir grand son coeur et ses oreilles pour atteindre le bonheur ? L'artiste catalane, Marta Cunill, aux commandes de ce livre ambitieux, a eu envie de se poser toutes ses questions mais surtout de faire ressentir au lecteur des purs instants de bonheur grâce à son univers graphique, créatif et coloré. Le livre se découpe en 4 grands chapitres : "Ressentir", "Le Bonheur c'est quoi", "Petits moments de bonheur" et "Heureux pour toujours ? " En utilisant des métaphores simples, l'artiste a choisi d'illustrer avec sensibilité et humour dans une mise en page dynamique ce sentiment si essentiel qu'est le bonheur dans une vie.

Marta Cunill
Saltimbanque Editions

|

Auteur

Marta Cunill

Editeur

Saltimbanque Editions

Genre

Autres éditeurs (P à T)

Petits moments de bonheur

Marta Cunill

Paru le 05/09/2025

148 pages

Saltimbanque Editions

15,90 €

9782378013455
