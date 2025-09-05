Un homme, épris de Pimoe - incarnation d'un amour insaisissable -, se lance dans un périple désespéré pour tenter de la rejoindre. Toujours hors d'atteinte, elle alimente son désir éternel, sa rêverie espiègle sur son rapport au monde et aux choses. Un amour bien malicieux, las des grandes phrases, fait jaillir de chacun de ces vers brefs l'impossible de la condition humaine. Une poésie drôle, dramatique, qui désempare et réinvente le rythme, à la manière d'Apollinaire lorsqu'il métamorphosait La maison des morts. Cette quête amoureuse - qui n'en est peut-être pas une - à quelque-chose du point d'orgue : les codes y sont dynamités.