Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Bande dessinée

Les mots accouplés

Collectif, L'Insomniaque

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ce petit glossaire se propose d'augmenter la langue française d'une centaine de nouveaux "hybridonymes" à consonance drolatique - tels que "finançailles" , "calomnivore" , "déconomiste" , filousophe" , "pissenligne" , "sarkopithèque" , et caetera. Afin de faciliter leur entendement, nous les avons illustrés par l'exemple, en usant par jeu de citations inventées, certaines étant attribuées à des plumitifs bien réels et d'autres à des auteurs potentiels ou fictifs. En choisissant ces exemples, nous avons tout naturellement, comme autrefois lord Byron, fait des idiots notre thème et de la satire notre chanson - ou, plutôt, notre petit fictionnaire de poche, pour user d'un mot-valise de circonstance.

Par Collectif, L'Insomniaque
Chez L'Insomniaque

|

Auteur

Collectif, L'Insomniaque

Editeur

L'Insomniaque

Genre

Humour

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les mots accouplés par Collectif, L'Insomniaque

Commenter ce livre

 

Les mots accouplés

L'Insomniaque

Paru le 05/09/2025

88 pages

L'Insomniaque

7,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782376231097
9782376231097
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.