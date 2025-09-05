Les mots accouplés

Ce petit glossaire se propose d'augmenter la langue française d'une centaine de nouveaux "hybridonymes" à consonance drolatique - tels que "finançailles" , "calomnivore" , "déconomiste" , filousophe" , "pissenligne" , "sarkopithèque" , et caetera. Afin de faciliter leur entendement, nous les avons illustrés par l'exemple, en usant par jeu de citations inventées, certaines étant attribuées à des plumitifs bien réels et d'autres à des auteurs potentiels ou fictifs. En choisissant ces exemples, nous avons tout naturellement, comme autrefois lord Byron, fait des idiots notre thème et de la satire notre chanson - ou, plutôt, notre petit fictionnaire de poche, pour user d'un mot-valise de circonstance.