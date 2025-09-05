Pilates super simple

Le Pilates est un outil formidable pour gainer, muscler et assouplir son corps, mais également pour avoir une meilleure tonicité au quotidien, relâcher les tensions ou faire le plein d'énergie. Cependant, il est primordial de bien effectuer les postures pour ne pas se blesser. Dans ce livre, Séverine Augoyat vous accompagne à la découverte de cette discipline, tout en douceur et en efficacité. Les photos vous indiquent précisément quels sont les gestes à éviter et ceux à développer, pour une pratique en toute sécurité. Grâce aux 40 exercices en pas à pas, vous apprendrez sans difficulté ! Vous trouverez également des explications générales, des adaptations avec du petit matériel, et enfin 12 séances réparties par thématique et par niveau afin de combiner aux mieux les différentes postures, pour votre plus grand bien-être.