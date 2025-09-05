Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Pilates super simple

Séverine Augoyat, Myrtille Boyer

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le Pilates est un outil formidable pour gainer, muscler et assouplir son corps, mais également pour avoir une meilleure tonicité au quotidien, relâcher les tensions ou faire le plein d'énergie. Cependant, il est primordial de bien effectuer les postures pour ne pas se blesser. Dans ce livre, Séverine Augoyat vous accompagne à la découverte de cette discipline, tout en douceur et en efficacité. Les photos vous indiquent précisément quels sont les gestes à éviter et ceux à développer, pour une pratique en toute sécurité. Grâce aux 40 exercices en pas à pas, vous apprendrez sans difficulté ! Vous trouverez également des explications générales, des adaptations avec du petit matériel, et enfin 12 séances réparties par thématique et par niveau afin de combiner aux mieux les différentes postures, pour votre plus grand bien-être.

Par Séverine Augoyat, Myrtille Boyer
Chez Mango Editions

|

Auteur

Séverine Augoyat, Myrtille Boyer

Editeur

Mango Editions

Genre

Fitness, stretching

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Pilates super simple par Séverine Augoyat, Myrtille Boyer

Commenter ce livre

 

Pilates super simple

Séverine Augoyat

Paru le 05/09/2025

144 pages

Mango Editions

14,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782317038433
9782317038433
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.