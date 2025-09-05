Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

L'esprit de l'escalier

Sébastien Rongier

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'escalier est la plus grande invention de l'humanité. Ce sont les oeuvres d'art qui en témoignent le mieux. Sébastien Rongier nous invite à découvrir L'Esprit de l'escalier : espace symbolique unique, enjeu de pensée esthétique pour l'ensemble d'une oeuvre, créant des effets de structure et inventant des artistes d'escalier. Il faudra commencer par Monter avant de Descendre, ce qui nous fera prendre conscience que les marches sont un lieu où Mourir, Rencontrer, Penser, Montrer puis Tomber. Car tout peut arriver dans l'escalier des artistes. Les peintres, les écrivains, ou les cinéastes multiplient les approches. Parmi les artistes croisés, Dante, Danielewski ou Perec, Fra Angelico, Szafran ou Duchamp, Wiene, Wong Kar-wai ou Hitchcock, et bien d'autres encore, seront des paliers.

Par Sébastien Rongier
Chez Belles Lettres

|

Auteur

Sébastien Rongier

Editeur

Belles Lettres

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'esprit de l'escalier par Sébastien Rongier

Commenter ce livre

 

L'esprit de l'escalier

Sébastien Rongier

Paru le 05/09/2025

220 pages

Belles Lettres

23,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782251457499
9782251457499
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.