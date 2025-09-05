L'escalier est la plus grande invention de l'humanité. Ce sont les oeuvres d'art qui en témoignent le mieux. Sébastien Rongier nous invite à découvrir L'Esprit de l'escalier : espace symbolique unique, enjeu de pensée esthétique pour l'ensemble d'une oeuvre, créant des effets de structure et inventant des artistes d'escalier. Il faudra commencer par Monter avant de Descendre, ce qui nous fera prendre conscience que les marches sont un lieu où Mourir, Rencontrer, Penser, Montrer puis Tomber. Car tout peut arriver dans l'escalier des artistes. Les peintres, les écrivains, ou les cinéastes multiplient les approches. Parmi les artistes croisés, Dante, Danielewski ou Perec, Fra Angelico, Szafran ou Duchamp, Wiene, Wong Kar-wai ou Hitchcock, et bien d'autres encore, seront des paliers.