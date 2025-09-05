Inscription
#Bande dessinée jeunesse

Une rentrée au galop

Mathilde Ray, Giulia Adragna

Moustik est une collection de romans-BD : 96 pages de roman entrecoupées de 16 planches de BD ! Cette année, Ambre , 11 ans, réalise son rêve : intégrer le prestigieux Ranch Vanille, un pensionnat équestre d'exception ! Au programme : cours, balades à cheval et entraînements pour la célèbre course d'orientation du Ranch. L'occasion idéale de se faire de nouveaux amis et de tisser un lien unique avec les chevaux. Mais alors que tout semble parfait, Nougat, un jeune poulain, disparaît mystérieusement. Aidée de Vanille, une jument malicieuse, et de sa joyeuse bande d'amis, Ambre se lance à sa recherche, au risque de mettre son rêve en péril...

Par Mathilde Ray, Giulia Adragna
Chez Fleurus

Auteur

Mathilde Ray, Giulia Adragna

Editeur

Fleurus

Genre

Equitation

Une rentrée au galop

Mathilde Ray, Giulia Adragna

Paru le 05/09/2025

96 pages

Fleurus

12,90 €

9782215198376
