Moustik est une collection de romans-BD : 96 pages de roman entrecoupées de 16 planches de BD ! Cette année, Ambre , 11 ans, réalise son rêve : intégrer le prestigieux Ranch Vanille, un pensionnat équestre d'exception ! Au programme : cours, balades à cheval et entraînements pour la célèbre course d'orientation du Ranch. L'occasion idéale de se faire de nouveaux amis et de tisser un lien unique avec les chevaux. Mais alors que tout semble parfait, Nougat, un jeune poulain, disparaît mystérieusement. Aidée de Vanille, une jument malicieuse, et de sa joyeuse bande d'amis, Ambre se lance à sa recherche, au risque de mettre son rêve en péril...