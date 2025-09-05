Inscription
Palmer dans le rouge

René Pétillon, Manu Larcenet, Pétillon

L'héritière de Château Grolo-Laglotte , maison de vignoble située dans le Médoc, a disparu subitement en laissant une simple lettre à sa famille. Son mariage avec John, fils d'un riche domaine vinicole californien, devait pourtant sauver le château au bord de la faillite... Avec l'aide d'Ange Léoni, viticulteur corse membre de la famille, les Grolo-Laglotte font appel à un détective privé "discret" qu'il a connu en Corse, un certain Jack Palmer... Une nouvelle enquête désopilante, initialement écrite par René Pétillon et qui était restée inédite. Une nouvelle réjouissante pour les nombreux lecteurs de Jack Palmer, de René Pétillon et de Manu Larcenet !

Par René Pétillon, Manu Larcenet, Pétillon
Chez Dargaud

Auteur

René Pétillon, Manu Larcenet, Pétillon

Editeur

Dargaud

Genre

Humour

Palmer dans le rouge

René Pétillon, Manu Larcenet, Pétillon

Paru le 05/09/2025

68 pages

Dargaud

17,50 €

9782205214871
