#Polar

L'ombre des remparts

Mo Malo

ActuaLitté
Entre secrets de famille et intérêts financiers, la Breizh Brigade revient pour faire éclater la vérité sur les nouvelles affaires qui agitent Saint-Malo. A Saint-Malo, sur les remparts, on s'entraîne pour l'Intrail-Muros, une course nocturne dangereuse sur le sol humide en plein hiver breton. Une nuit, des coureurs tombent. Enora aussi, qui perd connaissance. D'où sort donc ce câble en acier tendu en plein parcours ? Un guet-apens, un piège, un attentat ? Qui voudrait saboter un événement aussi important pour la ville ? Le même soir, Guillaume, héritier de l'historique famille Magon, disparaît... La Breizh Brigade ne chôme pas et les esprits affûtés de Maggie, Louise et Enora ne reculent devant aucun obstacle pour démasquer le coupable.

Par Mo Malo
Points

Auteur

Mo Malo

Editeur

Points

Genre

Romans policiers

L'ombre des remparts

Mo Malo

Paru le 05/09/2025

360 pages

Points

8,95 €

ActuaLitté
9791041424597
© Notice établie par ORB
