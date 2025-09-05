De l’art des remèdes à la science fragments d’histoire pharmaceutique

Au de ? tour d'une promenade dans le parc Monceau, l'oeil s'attarde sur un ensemble architectural singulier : le sie`ge de l'Ordre national des pharmaciens, installe ? dans deux ho^tels particuliers situe ? s avenue Ruysdae ? l. Construits a` la fin du xixe sie`cle, ces ba^timents - dont l'un appartint a` la famille Menier, ce ? le`bre pour ses chocolats - incarnent l'e ? clectisme stylistique caracte ? ristique du Second Empire. Ve ? ritables te ? moins d'une e ? poque re ? volue et d'un art de vivre de ? sormais disparu, ils plongent le visiteur dans le Paris de la Belle E ? poque. Au coeur de cet ensemble se dresse le Pavillon mauresque, e ? difie ? a` l'initiative de Gaston Menier. Il abrite une riche collection d'objets retrac ? ant l'histoire mille ? naire de la pharmacie. Instruments anciens, e ? tiquettes de reme`des oublie ? s, livres rares et pre ? cieux, pots myste ? rieux nous de ? voilent les pages fascinantes de cette longue e ? volution, qui me^le savoir-faire ancestraux, curiosite ? et de ? couvertes scientifiques. De la pharmacope ? e me ? sopotamienne aux caduce ? es de Salvador Dali, en passant par les centaines de bocaux du droguier Menier, cet ouvrage vous propose de de ? couvrir, a` travers les collections de l'Ordre, des jalons marquants et parfois inattendus de l'histoire de la pharmacie.