Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Manga

Anyway, I'm falling in love with you Tome 4

Haruka Mitsui, Hana Kanehisa, Shirley

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Tôgo, le frère aîné de Shûgo, intègre le lycée de Mizuho en tant qu'enseignant stagiaire. Le jeune homme n'hésite pas à taquiner la bande de Koigahama Highlands qu'il considère comme des gamins. Néanmoins, il est le premier à remarquer comme Mizuho a grandi et à avouer être séduit par la jeune fille. Or, il se trouve que Tôgo est le premier amour de Mizuo. L'apparition d'un rival aussi redoutable suscite une vive appréhension chez les quatre amis d'enfance. Il n'est plus question pour eux de cacher leurs sentiments...

Par Haruka Mitsui, Hana Kanehisa, Shirley
Chez Pika Edition

|

Auteur

Haruka Mitsui, Hana Kanehisa, Shirley

Editeur

Pika Edition

Genre

Shojo/fille

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Anyway, I'm falling in love with you Tome 4 par Haruka Mitsui, Hana Kanehisa, Shirley

Commenter ce livre

 

Anyway, I'm falling in love with you Tome 4

Haruka Mitsui trad. Hana Kanehisa

Paru le 27/08/2025

176 pages

Pika Edition

7,20 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791043300882
9791043300882
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé Rentrée littéraire : les secrets des premiers romans
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.