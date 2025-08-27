Anyway, I'm falling in love with you Tome 4

Tôgo, le frère aîné de Shûgo, intègre le lycée de Mizuho en tant qu'enseignant stagiaire. Le jeune homme n'hésite pas à taquiner la bande de Koigahama Highlands qu'il considère comme des gamins. Néanmoins, il est le premier à remarquer comme Mizuho a grandi et à avouer être séduit par la jeune fille. Or, il se trouve que Tôgo est le premier amour de Mizuo. L'apparition d'un rival aussi redoutable suscite une vive appréhension chez les quatre amis d'enfance. Il n'est plus question pour eux de cacher leurs sentiments...